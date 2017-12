Napoli, Hamsik pronto a tutto per lo scudetto

Il 2017 è stato l'anno in cui è riuscito a battere il record di gol di Maradona, per il 2018 Marek Hamsik sogna di vincere lo scudetto a Napoli come fatto dal Pibe de Oro 30 anni fa e per realizzare questo sogno è disposto anche a tagliarsi la sua amatissima cresta.

A svelarlo è l'agente del capitano azzurro, Juraj Venglos, che ai microfoni di “Radio Goal” (programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ndr) ha parlato a lungo del suo assistito: "E’ stato un anno importante per Marek, ha superato il record di Maradona ed è orgoglioso di questo. È una cosa che lo responsabilizza. Ora è felice perché si sta godendo il Napoli capolista. Adesso ha messo nel mirino anche il record di presenze nel Napoli, è felice di tutti questi primati, ma lui gioca per la squadra e non per le soddisfazioni personali".

"Per il 2018 - prosegue Venglos - vuole lo scudetto in modo da dare una gioia incredibile ai tifosi, anche se è difficile perché c’è molta concorrenza. Ma se la squadra continua così, l’obiettivo può essere raggiunto e qualora dovesse vincere lo scudetto, Marek sarebbe pronto a farsi un altro tatuaggio e anche a tagliarsi la cresta".

"Futuro? Nel 2020 scade il contratto con il Napoli, di sicuro giocherà per altri cinque anni: può rinnovare, altrimenti non è da escludere una soluzione da dirigente del Napoli. Il nuovo Hamsik? C’è Lukas Haraslin, che è attualmente infortunato: ha esordito in Serie A con il Parma, vedremo se ci sarà spazio per lui nel Napoli”.