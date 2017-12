Napoli, Hamsik: "Potrebbe essere l'anno buono per lo scudetto"

I turni di campionato del 23 e 30 dicembre hanno cambiato le abitudini di molti calciatori di serie A, Marek Hamsik compreso: "Niente pausa natalizia, le mie vacanze dunque saranno campo e pallone" le parole a Futbalsfz.



Questo non vuol dire che il capitano azzurro non abbia festeggiato con la famiglia: "Mia moglie ed io cerchiamo di educare i nostri figli secondo le abitudini di famiglia e ho apprezzato molto il fatto che abbiano partecipato a fare l'albero. A Natale, come vuole la tradizione slovacca, abbiamo mangiato zuppa di pesce con funghi".



Hamsik non perde di vista gli obiettivi e, dopo un Natale da capolista, non ha più paura a pronunciare la fatidica parola: "Nel 2018 vorrei innanzitutto la salute. Poi vorrei lo scudetto con il Napoli, è il mio sogno. Non dovrei dirlo per vari motivi legati alla scaramanzia ma mi piacerebbe troppo vincere lo scudetto con gli azzurri e questo può essere l'anno buono".