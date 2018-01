Napoli, Hamsik: "Non me ne andrò, punto lo scudetto"

Marek Hamsik ha ricevuto il premio come miglior calciatore dei primi 25 anni della Slovacchia, indipendente dal 1993: "Un grande onore riceverlo, tanti altri nomi del passato e del presente potevano meritarlo come me - le parole a Pravda.sk -. Si gioca a calcio per i tifosi e ci apprezzano è il massimo".



Il capitano del Napoli torna al record di gol di Maradona battuto: "Quando è arrivato, è stato bellissimo: al San Paolo mi sono venuti i brividi. Qualcosa di irripetibile e indimenticabile, Maradona si è congratulato con me ma non ci siamo ancora sentiti: capiterà". La storia di Hamsik e il club azzurro continuerà senza dubbi: "Sicuramente non me ne andrò, ma per ora ora sono concentrato sullo scudetto: la Juventus è la nostra avversaria principale".



Ma contro l'Atalanta lo slovacco potrebbe anche non scendere in campo: "La gola mi fa male, vedremo come andrà nelle prossime ore".