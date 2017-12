Napoli, Hamsik: "Momenti indimenticabili. Cannavaro, grazie della fascia"

Come sempre, Marek Hamsik ha commentato sul proprio sito l'impegno del Napoli e questa volta sono parole speciali visto che la rete alla Sampdoria lo ha fatto diventare miglior marcatore di sempre in maglia azzurra: "Dopo il gol ho vissuto momenti indimenticabili. Ho guardato prima il guardalinee per vedere se era tutto ok, poi ho esultato. Sono molto contento di aver superato Maradona ma la cosa più importante è stata la vittoria di squadra sulla Samp. Per noi adesso sarà un bel Natale".



Il capitano dei partenopei ha anche un pensiero per un ex compagno: "Così la vita, Paolo (Cannavaro, che andrà in Cina col fratello Fabio nello staff del Guangzhou Evergrande, ndr). Nel giorno in cui sono diventato il miglior marcatore del Napoli tu ti sei ritirato dal calcio. Devo ringraziarti davvero per tutto. Per anni abbiamo lottato insieme per il Napoli, per me è stato davvero importante. È stato un grande onore prendere la tua fascia di capitano. Ti ringrazio per tutto".