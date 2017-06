Napoli, Hamsik: "Meglio vincere qui che dieci trofei altrove"

Marek Hamsik ha lasciato il cuore a Napoli e lo ribadisce una volta in più: "Qui la gente mi vuole troppo bene, non potrei mai andarmene" le parole dello slovacco a So Foot. Eppure di occasioni per lasciare l'azzurro ce ne sono state: "Cinque anni fa mi voleva il Milan, l’anno scorso la Juventus. Ma sento fiducia di allenatore e presidente, tutti volevano che restassi. E infatti nel mio contratto non ci sono clausole liberatorie perché non ne abbiamo bisogno".



Hamsik spiega il valore della maglia del Napoli: "Per me sarebbe più bello vincere un trofeo qui che dieci in altre squadre. Capisco e rispetto le scelte di Cavani e Higuain ma io ho deciso diversamente. E per i napoletani sono un top player". Il centrocampista ricorda ancora il giorno dello sbarco in Campania: "A Brescia giocavo davanti a tremila persone, a Napoli ce n’erano altrettanti solo per la presentazione. Con me c’era Lavezzi, piccoletto, capelli lunghi, vestito male...". A proposito di stile, che dire di tatuaggi e cresta? "Sono simboli, fanno parte di me. La svolta sui tattoo fu 'colpa' di Paolo Cannavaro che mi presentò il suo tatuatore Enzo Brandi e da lì non mi sono più fermato".