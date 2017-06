Napoli, Hamsik: "Maradona, voglio superarti". E Mertens è capocannoniere

Marek Hamsik e Dries Mertens si fanno fotografare col pallone tra le mani nello spogliatoio alla fine di Bologna-Napoli. Uno a testa, premio della doppia tripletta: “Siamo contenti che siamo entrati alla grande in partita, con un grande impatto - spiega Hamsik -. Ora si parla di miglior Napoli della stagione, ma settimana scorsa col Palermo le parole erano state diverse. E siamo contenti anche per i gol". Lui è arrivato a quota 109 in azzurro, a 6 dai 115 di Maradona: "Non sarò mai più grande di Maradona, ma voglio togliermi questo sfizio di superarlo e ci proverò. Difficile per Milik reinserirsi con questo tridente? Questo tridente magico sta funzionando, fa molto male alle difese e speriamo di andare avanti così".



Mertens ha molti gol in meno nella storia del club, ma in questa stagione è già a quota 16: non male per un falso 9 essere in testa alla classifica dei cannonieri. Hamsik ha ragione: il tridente magico funziona. Le meraviglie del belga anche di più.