Napoli, Hamsik: "Li abbiamo costretti a difendersi, un orgoglio"

Marek Hamsik è la bestia nera della Juve: ai bianconeri ha segnato 7 gol. La sua partita era cominciata con un paio di tiracci, si è fatto perdonare nel modo migliore rendendo giustizia al gioco più brillante degli azzurri. L'1-1, alla fine, sta stretto al Napoli: "Abbiamo fatto una grande gara - spiega lo slovacco -: vedere la Juventus difendersi così per noi deve essere un onore. Peccato perché forse meritavamo qualcosa di più. La serata di Higuain? Dovete chiederla a lui, noi abbiamo pensato alla nostra partita e siamo contenti, meno per il risultato ma molto per il gioco. Io a 4 gol da Maradona? Pian piano mi avvicino - sorride - Voglio superarlo, ma senza fretta: quando arriverà arriverà”



Sul web arrivano i complimenti di Aurelio De Laurentiis che stavolta avrà visto la "cazzimma" negli occhi e nell'atteggiamento della sua squadra: "Compliementi a tutti - ha scritto su Twitter - Grande partita. Forza Napoli sempre".