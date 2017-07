Napoli, Hamsik: "La Juventus ha perso Bonucci, approfittiamone"

"Questo può essere l’anno giusto. Da tempo giochiamo bene, tutti ci riconoscono qualità e organizzazione. Siamo un gruppo forte e stavolta, credo, possiamo farcela. Del resto, sono qui da così tanto tempo che non posso nascondermi: l’ambizione sarebbe quella di regalare lo scudetto a questi tifosi meravigliosi che mi hanno adottato". Marek Hamsik ci crede e non ha paura, in un'intervista al Corriere della Sera, di pronunciare la parola 'scudetto'.



Chi invece sembra essere più cauto è Maurizio Sarri: "Questione di ruoli. Lui fa bene a tenere tutti con i piedi per terra, sa che ci sono tante insidie ed è giusto che non alzi troppo le aspettative. Anche noi sappiamo che l’impresa non sarà semplice, ma sarebbe ipocrita negare che vogliamo vincere. C’è questa possibilità e dobbiamo sfruttarla. Abbiamo anche un vantaggio".



Un vantaggio che per Hamsik arriva da un'operazione di mercato: "La Juventus ha perso Bonucci, un giocatore di grande personalità. Vogliamo approfittarne. Vedremo in che modo ha rinforzato il Milan: Vedremo in che modo. I rossoneri stanno facendo un grande mercato, è giusto che provino a rilanciarsi. Ma per me resta la Juventus la squadra da battere. Il gruppo, la conoscenza tra calciatori sono sempre un valore aggiunto".



"Chi temo di più fra Milan, Inter e Roma? Sono tutte competitive. D’istinto dico l’Inter, ha preso Spalletti che è un grande allenatore e ha fatto bene ovunque. Mi aspetto molto. Bisogna vedere quanto tempo poi impiegherà la nuova Roma di Di Francesco".



Il centrocampista slovacco è ormai una bandiera del Napoli visto che gioca con la magli azzurra da 10 anni: "Qui sono sempre stato bene, perché andare via? Mi sono sempre sentito importante per questa squadra e ho scelto di continuare a esserlo. Alla fine chi è andato via poi si è sempre pentito. Qualche titubanza l’ho avuta per il Milan, ma ero anche più giovane. Alla Juve non ho mai realmente pensato. Ma ha visto cosa è successo per il Pipita? Il calcio è così, nessuno perdona se passi con la rivale storica. Certe scelte andrebbero rispettate, ma capisco l’amore dei tifosi e non gli avrei fatto questo torto".



Un eventuale trasferimento sarebbe stato favorito da Mino Raiola: "Si, l’operazione con il Milan era sua. Ma comprese che non avrei lasciato il mio procuratore storico che mi segue da quando sono nel calcio professionistico e al quale devo tanto. E mi ha lasciato tranquillo".