Napoli, Hamsik: "Il nostro sogno è svanito"

Marek Hamsik, nel consueto commento alla partita sul suo sito ufficiale, parla del 2-2 contro il Torino ma anche e soprattutto di scudetto: "Ringrazio i tifosi per il sostegno, dedico a loro il gol (il centesimo in serie A, ndr): non vedevo l'ora di segnarlo ma avrei preferito prendere i tre punti".



Il capitano del Napoli quindi fa riferimento al campionato perso: "Abbiamo preso un solo punto e il nostro sogno è svanito. Abbiamo giocato un ottimo calcio durante la stagione, eravamo primi, ci dispiace non aver concluso in testa".



La resa è per questa stagione, per quanto riguarda la prossima: "Abbiamo dimostrato di essere forti, tra i migliori, abbiamo una buona base per lottare per il titolo il prossimo anno".