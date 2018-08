Napoli, Hamsik: "Il mio gol più bello contro la Juventus. Ancelotti? Persona stupenda"

Il nuovo Napoli riparte da una certezza: Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco ha ancora tanta voglia di azzurro: "Ormai Napoli è casa mia e sono orgoglioso di stare qua. È una città in cui vivo bene e in cui non mi sento straniero. Napoli è migliore di tanti stereotipi e tanti pregiudizi", queste le sue parole in una lunga intervista al Corriere dello Sport. "Spero di portare ancora avanti la mia carriera nel Napoli. Vediamo cosa sarà, ma spero in me stesso. E poi sono legato a Castel Volturno, dove vivo. Mi conferiranno la cittadinanza onoraria. E io sono molto grato è orgoglioso di questo". Il capitano del club partenopeo è davvero legato alla città: "I napoletani sono caldi, competenti , vivono il calcio come un gioco, ma un gioco importante. Per un calciatore è l’ambiente ideale. Aggiunga il mare meraviglioso e il mangiare sopraffino ed è spiegato facilmente perché chi arriva a Napoli difficilmente ha poi piacere ad andarsene".



Sulla stagione, appena cominciata: "È ancora presto, siamo all’inizio del campionato. Però la squadra non è cambiata moltissimo. Ogni giocatore, nel nostro sistema, è fondamentale. Come lo è il mister. Che apporta le sue nuove idee, con equilibrio e saggezza, su un modo di giocare collaudato nel tempo. Per il resto la squadra è sempre la stessa. Può fare molto bene. In campionato e in Europa". A proposito del nuovo allenatore: "Siamo tutti soddisfatti di Ancelotti. Il mister ci ha fatto capire, in poche settimane, di essere una persona stupenda, aperta. Ci dà tanti consigli, è molto simpatico e sta lavorando molto bene. Non per caso ha vinto dovunque è stato, in Europa. Siamo un po’ tutti scettici dopo le amichevoli disputate, ma in campionato si è visto quanta grinta ci mettiamo. Siamo sempre una buona squadra che vuole giocare e divertire. Non abbiamo vinto tanto, finora, ma abbiamo una gran voglia di farlo".



Una battuta anche su Maurizio Sarri: "Era un uomo del campo, viveva ventiquattro ore su ventiquattro in campo. Era davvero malato, veramente, non trascurava niente, neanche i minimi particolari". Hamsik ha svelato anche il gol più bello della sua carriera: "Quando abbiamo vinto la Coppa Italia contro la Juventus, nel 2012. Una gioia incredibile". Infine, un commento su Pepe Reina, a parer suo, il giocatore più intelligente con cui abbia giocato: "Grande cervello, grande persona. Un leader".