Napoli, Hamsik: "Il +4 della Juve? Cambia poco. Obiettivo 100 punti"

Il 2-0 della Juventus sull'Atalanta ha creato un piccolo solco al vertice della classifica. Ma non ha modificato i piani del Napoli. "Il +4 della Juve? Cambia poco, è ancora tutto aperto, dobbiamo giocare lo scontro diretto allo Stadium e loro avranno gare più difficili delle nostre" spiega Marek Hamsik a Premium.



Il capitano azzurro allontana le voci sulla presunta fragilità psicologica del gruppo che ha conquistato un solo punto nelle ultime due giornate: "Il gol di Dybala contro la Lazio non ci ha affatto demoralizzato. Con la Roma è stata una partita strana, abbiamo tirato in porta 26 volte, più che in tutte le altre gare della stagione. Può capitare un match così ma ci siamo rialzati subito facendo un'ottima prestazione a Milano dove non è facile vincere. Stiamo parlando di avversari del calibro di Roma e Inter, ci sta di non fare bottino pieno".



Domenica la squadra di Sarri è chiamata al 'riscatto' pieno al San Paolo: "Ora pensiamo al Genoa: bisogna tornare a conquistare tre punti. I rossoblù nell'ultimo mese sono cresciuti tanto, danno fastidio a tutti ma noi dobbiamo guardare in casa nostra. Serve solo un successo".



Hamsik infine, pur riconoscendo la forza dei campioni d'Italia, indica ai compagni un traguardo da raggiungere: "Obiettivo 100 punti? Normale, solo così possiamo vincere qualcosa. Ci proveremo fino alla fine come stiamo dimostrando dalla scorsa estate e come hanno capito i tifosi con i loro bellissimi atteggiamento dopo le ultime due sfide di campionato. L'impegno della Juve in Champions può incidere? Hanno una grande rosa, non molleranno in nessuna competizione".