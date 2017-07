Napoli, Hamsik fa 30 anni: "Regalaci lo scudetto"

Buon 30esimo compleanno, Marek Hamsik! Tanti auguri a uno che è abituato a vivere e giocare a cresta alta, e che zitto zitto, si è preso il cuore dei tifosi e pure un posto in prima fila nella storia del Napoli. Di cose, da quando questo ragazzino timido esordì in A con il Brescia, ne sono successe. E pensare che quando passò in azzurro, 10 anni fa, l’ambiente non la prese neanche benissimo: il Napoli era appena tornato in Serie A e a Castelvolturno esposero lo striscione "Finora tante illusioni, adesso fuori i milioni", nel giorno della presentazione di Hamsik e Lavezzi. Lui disse semplicemente: “Mi aspetto che il Napoli giochi bene e che stupisca i tifosi". Com’è andata poi, lo sanno tutti.





Di sicuro, a stupire ci ha pensato lui. Che negli anni, si è praticamente tatuato la napoletanità sulla pelle. Con questa maglia ha segnato 113 gol, appena 2 in meno di Maradona. Si è guadagnato un murale in città, e soprattutto l’amore eterno dei suoi cittadini. Senza scomodare Diego. "Preferirei giocare con la 10 o che venisse ritirata la 17? La seconda!", ha sempre risposto lui. Il San Paolo urla ancora più forte, da quando il capitano decise di rifiutare Milan, Inter e Juve e divorziare addirittura da Raiola, per legarsi al Napoli per sempre. E allora, tanti auguri, Marekiaro! Ma ora sono i tifosi ad aspettarsi il regalo: "30 anni fa l’ultimo scudetto, 30 anni adesso fa lui: coincide tutto!".