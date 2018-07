Napoli, Hamsik: "Cina? Avrei sistemato la famiglia..."

Il nuovo ruolo da regista darà anche nuovi stimoli a Marek Hamsik, quelli che magari poteva aver perso dopo l'ultima stagione chiusa con la delusione dello scudetto mancato e l'addio di Maurizio Sarri. Ci hanno pensato Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti a farlo sentire ancora una parte fondamentale del progetto Napoli: "A maggio avevo parlato al presidente dell'offerta dalla Cina. Mi disse ‘Ma ndo’…va, questa è casa tua?!". E infatti Marekiaro è rimasto.



"Cosa mi aveva spinto a pensare alla Cina? Non era la prima volta che nasceva questa possibilità - ha detto il capitano al Corriere dello Sport -, avrei sistemato la famiglia definitivamente. Mi ero dato come data il 9 luglio, se entro la data del ritiro non fosse successo nulla avrei lasciato perdere. Anche dopo l'Europeo di due anni fa c’erano state richieste".



"Nuovo ruolo? È una cosa che mi intriga ed incuriosisce. Mi ci calo con interesse ed ottimismo. Può allungarmi la carriera? Non ho pensato a questo. Quando Ancelotti mi ha detto che avrebbe voluto provarci, mi ha dato altri stimoli. Sarri? Il primo giorno del ritiro mi ha mandato un messaggio come capitano del Napoli e mi ha chiesto di diffonderlo anche ai compagni di squadra, in cui ci faceva gli auguri per il futuro".



Un'ultima battuta sul crocevia scudetto dell'anno scorso, tra Inter-Juve e Fiorentina-Napoli "Più che vincerlo la Juve, il campionato lo abbiamo perso noi. Ma in quel week-end si sono miscelate due situazioni che ci hanno demoralizzato. Abbiamo avvertito il mondo caderci addosso".