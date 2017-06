Napoli, halloween secondo Mertens: si traveste da... Insigne!

Ma è Mertens o Insigne? Il dubbio è lecito vedendo il travestimento del belga in occasione di Halloween. I calciatori del Napoli, causa l'impegno in Champions League contro il Besiktas, non hanno potuto festeggiare e si sono rifatti qualche giorno dopo: l'idea migliore è sicuramente quella di Mertens e signora. Lui, biondo platinato e occhialoni, si è travestito come il compagno Lorenzo Insigne, mentre lei ha preso spunto da Marek Hamsik, cresta e maglietta compresa!