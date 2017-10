Napoli grandi numeri, anche Guardiola si inchina

Il Napoli di ritorno dalla trasferta di Roma è stato accolto da circa 300 tifosi in festa per la confermata vetta della classifica e i cinque punti di vantaggio sulla Juventus. La città campana esulta per l'ottava vittoria su otto partite in campionato (quinta volta assoluta per una squadra italiana) ma a far sorridere Sarri non sono solo i 24 punti in serie A.



Contando la scorsa stagione, gli azzurri hanno battuto il proprio record di vittorie consecutive, 13, e di gare senza sconfitte, 20. Nel giorno in cui rimane a secco Mertens, ci pensa Insigne, che ha partecipato attivamente a 13 gol nelle ultime 12 partite in campionato. Anche la difesa gira, il Napoli è riuscito a bloccare l'attacco della Roma dopo 27 gare consecutive (34 contando le sole partite all'Olimpico).



Numeri che anche Guardiola non può ignorare in ottica Champions: non che il tecnico catalano stia male, 7-2 allo Stoke City e vetta solitaria della Premier League, ma sa bene a quali pericoli può andare incontro. "Dico solo ai tifosi di venire allo stadio martedì: sarà uno spettacolo - ha assicurato Pep - . Ammiro molto Sarri e finalmente potrò sfidarlo. Insigne? Un campione. Ma è il gioco del Napoli ad esaltarlo, hanno la nostra stessa idea di calcio: pressing alto, passaggi nel corto e manovre d'attacco in dinamico sviluppo".