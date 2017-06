Napoli, giornata piena per Milik dopo l'operazione

Neanche 24 ore dopo l'operazione, Arkadiusz Milik si mostra sorridente a Villa Stuart mentre cammina. Il giorno seguente l'intervento è stato pieno per l'attaccante polacco del Napoli: in mattinata esercizi per il ginocchio, nel pomeriggio il video della fidanzata lo mostra in piedi e sorridente. Riabilitazione iniziata, Milik vuole fare di tutto pe bruciare i tempi di recupero.

Ale sie cieszę !!! ale jaak .. Un video pubblicato da Jessica Ziółek (@dzanila95) in data: 11 Ott 2016 alle ore 08:21 PDT