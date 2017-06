Napoli, gioia Callejon: torna in nazionale dopo due anni

Ci sarà un pericolo in più per la Nazionale di Ventura giovedì 6 ottobre allo Juventus Stadium: Josè Maria Callejon è infatti stato convocato dal ct Lopetegui per i match di qualificazioni a Russia 2018 contro gli azzurri e l'Albania. L'attaccante di Sarri, protagonista di un ottimo avvio di stagione, torna così tra i convocati della Spagna dopo due anni, l'ultima volta fu nel novembre 2004 con Del Bosque (a Vigo contro la Germania). Convocato anche il suo compagno di squadra Pepe Reina, già presente nel gruppo durante i primi match di qualificazione a Russia 2018: i due napoletani sono gli unici "italiani" nella lista dei 23.

I CONVOCATI

Portieri: De Gea (Manchester United), Reina (Napoli) e Sergio Rico (Siviglia).

Difensori: Nacho (Real Madrid), Jordi Alba (Barcellona), Piqué (Barcellona), (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcellona) e Javi Martínez (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Busquets (Barcellona), David Silva (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern Monaco), Saúl Ñíguez (Atletico Madrid), Koke (Atlético Madrid), Isco (Real Madrid).

Attaccanti: Morata (Real Madrid), Lucas Vazquez (Real Madrid), Nolito (Manchester City), Callejon (Napoli), Diego Costa (Chelsea) e Vitolo (Siviglia)