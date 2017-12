Napoli, Ghoulam torna a calciare: possibile rientro a febbraio

Quanto tempo ci vuole per tornare in campo dopo la rottura del crociato? Faouzi Ghoulam potrebbe riscrivere la "letteratura" della medicina sportiva: al momento è soltanto una speranza, ma il fatto che l'algerino sia già tornato a calciare in allenamento suggerisce che un'accelerazione nel processo di recupero.



L'1 novembre il terzino sinistro del Napoli si è infortunato durante la partita di Champions con il Manchester City, due giorni dopo si è operato. È passato un mese e mezzo, dunque, e Ghoulam è già all'opera col pallone. Inizialmente si era parlato di tempi di recupero lunghi, che oscillavano tra i 4 e i 6 mesi, con previsione di rientro ad aprile. Adesso Sarri spera di averlo già a febbraio, magari alla fine del mese, magari dopo i sedicesimi di Europa League.



Se così fosse sarebbe una gran notizia per il Napoli: i dati dell'ultima partita, quella della "rinascita" contro il Torino, dicono che il gioco si è spostato da sinistra a destra, con Hysaj e Albiol che hanno toccato più palloni di tutti. Ma la grande forza degli Azzurri resta l'asse "mancino": serve averlo al completo per onorare il patto scudetto.