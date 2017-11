Napoli, Ghoulam operato: "Almeno 90 giorni per tornare in gruppo"

Il tweet delalle ore 15.20, con allegato il comunicato ufficiale, annuncia che l'intervento diè perfettamente riuscito: il terzino sinistro algerino ha subito la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro e ora sarà costretto a guardare la sua squadra da fuori per un lungo periodo.Quanto tempo dovrà stare ai margini? "", spiega il Napoli. Nella più ottimistica delle ipotesi, Ghoulam potrà tornare a giocare tra 4 mesi, perché ce ne vorrà almeno uno per ritrovare la condizione, verosimilmente sarà in campo ad aprile per il rush finale, dove spera di trovare gli azzurri nella posizione in cui li ha lasciati. Primi in classifica in campionato. E magari ancora in Champions.