Napoli, Ghoulam non va in nazionale: polemica in Algeria

Faouzi Ghoulam è uscito all'87' di Napoli-Cagliari dopo aver giocato una grande partita, ma visibilmente sofferente dopo essere rimasto a terra per qualche decina di secondi. Perchè? Aveva la febbre, ma è sceso in campo lo stesso. Lo stato influenzale non è sparito e il Napoli ha inviato un certificato medico alla federazione algerina perché il terzino sinistro non poteva rispondere alla convocazione in nazionale.



In Algeria, però, non l'hanno presa bene. Nonostante i nordafricani, ultimi nel gruppo B con un solo punto, siano già tagilati fuori dal discorso qualificazione al Mondiale, i media locali rivelano che la federazione starebbe pensando di inviare un medico per la visita fiscale a Napoli "come permesso dal regolamento".