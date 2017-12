Napoli, Ghoulam: "Non parlo del mio futuro". Milik: "Credo di restare"

Il no comment di Faouzi Ghoulam spaventa i tifosi del Napoli. Nel corso della presentazione del calendario 2018 degli azzurri il terzino algerino, in convalescenza dopo la rottura dei legamenti del ginocchio, non ha voluto commentare le trattative con il club per il rinnovo del contratto che scade il prossimo giugno: "Non voglio parlare del mio futuro", ha tagliato corto l'esterno. Frase di circostanza o segnale che qualche cosa deve essere ancora sistemato tra le parti?



Passando alle questioni di campo Ghoulam si è soffermato sul momento della squadra di Sarri e sul suo rientro: "Da quando sono fermo vivo il Napoli da tifoso e quindi soffro per le sconfitte. Ma abbiamo perso due volte nelle ultime 50 partite in campionato e so che dopo le sconfitte torniamo sempre più forti. Abbiamo uno staff medico di eccellenza, sono qui da quattro anni e per fortuna avevo lavorato poco con loro perché avevo avuto pochi infortuni. Tornerò in campo quando mi diranno che sono ok. E non vedo l'ora di tornare per dare un aiuto alla squadra".



Un po' meno evasivo Arek Milik, attualmente fermo ai box per l'infortunio al ginocchio: "Prima di gennaio parlerò con l'allenatore, il direttore sportivo ed il presidente e prenderemo la decisione migliore, ma credo di rimanere. Mi sento molto bene, ho un'idea sul giorno del rientro in campo ma non c'è una data cerchiata in rosso sul calendario. Ringrazio i tifosi che mi sono stati vicini".



E proprio i tifosi forse suggeriranno all'attaccante polacco di essere un pochino più scaramantico dopo le dichirazioni odierne: "Il calendario del Napoli? Il mese importante è maggio, in particolare il venti, quando all'ultima partita con il Crotone potremmo festeggiare lo scudetto. Per me e per tutti i compagni vincere lo scudetto è l'obiettivo. la strada è lunga noi faremo tutto per vincerlo perché è il nostro sogno, sappiamo quanto ė importante per la città ma anche per noi calciatori".