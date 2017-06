Napoli, Ghoulam: "Higuain? Gioca nella Juventus, non mi interessa più"

Il Napoli di Maurizio Sarri, dopo il 2-0 rifilato all'Empoli, si prepara ad affrontare la Juventus allo Stadium. Il match di sabato 29 ottobre (diretta su Premium Sport HD) dirà molto sulle ambizioni scudetto degli azzurri. Quello di Torino sarà anche il primo incrocio con il grande ex, Gonzalo Higuain. Impossbile non discutere dell'argentino, il cui passaggio in bianconero ha tenuto banco per tutta l'estate. Ma Ghoulam 'snobba' l'ex compagno a Radio Kiss Kiss: "Adesso gioca per la Juventus, non mi interessa più. Non parlerò di lui più che di altri. Il calcio va molto veloce, possono succedere tante cose, quindi basta parlare di lui. Bisogna parlare della Juventus, che ha tanti campioni, proprio come noi".



Il terzino azzurro ai microfoni di Premium Sport prova a caricare la squadra in vista del prossimo difficile impegno: "Dobbiamo andare lì senza paura, cercando di fare la nostra partita e dare il massimo senza dimenticare che la Juve è una squadra importante in Italia e in Europa. Noi però abbiamo l'obbligo di recuperare punti in classifica".