Napoli, Ghoulam convocato dopo tre mesi

Il 9 febbraio scorso per Faouzi Goulam iniziava il secondo incubo di fila: dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro di novembre 2017 contro il Manchester City, l'algerino si fratturò la rotula dello stesso arto durante un allenamento. Seconda operazione, seconda riabilitazione e, oggi, seconda rinascita: Ghoulam è infatti stato inserito da Maurizio Sarri nella lista dei convocati del Napoli per la partita contro il Torino.



Sarà ovviamente un rientro soft, l'esterno farà qualche minuto se la partita lo consentirà ma queste ultime tre partite saranno per il giocatore una boccata d'ossigeno. Al Napoli rimarrà solo un grande rimpianto perché uno come lui, punto di forza a inizio stagione, avrebbe fatto comodo a Sarri nella lotta scudetto con la Juventus.