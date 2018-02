Napoli, Ghoulam come Milik: maledizione recupero lampo

La Lourdes dei calciatori è una clinica romana con vista sullo stadio Olimpico, come dire che dalla sala operatoria al campo, il percorso possa essere il più breve possibile. Ma la corsa al recupero-lampo, dopo Florenzi e Milik, ha fatto inciampare anche Faouzi Ghoulam, il terzino sinistro del Napoli che ieri sera si è sottoposto per la seconda volta alla classica liturgia di chi passa da Villa Stuart: l'arrivo in macchina, il pressing di telecamere e telefonini, visita e intervento chirurgico.

Perfettamente riuscito, alla rotula del ginocchio destro, lo stesso che l'algerino si incrinò il primo novembre in Champions League, quando a saltare fu il legamento crociato. E già si parla di un mese per ritrovarlo a disposizione di Sarri, come se tutto quello che è appena accaduto non sia in realtà successo. In tre mesi e mezzo infatti Ghoulam, senza il nuovo stop, avrebbe rimesso piede in campo, probabilmente già giovedi prossimo in Europa League contro il Lipsia, battendo un record forse mondiale.

Tra il primo e il secondo infortunio non si può stabilire comunque alcun tipo di relazione, sta di fatto che il Napoli dovrà rinunciare al suo regista occulto almeno fino all'inizio di aprile visto che in quel settore di campo, a sinistra, dove agiscono anche Hamsik e Insigne, la banda di Sarri ha costruito parecchie delle sue fortune. Stasera contro la Lazio il Napoli giocherà un po' anche per Ghoulam, oltre che per risorpassare la Juve in classifica e per il portoghese Mario Rui ci saranno altre possibilità per non farlo rimpiangere.