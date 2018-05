Napoli, Genny 'a Carogna: chiesti 20 anni di carcere

La sua immagine di fiero capo-ultrà fece il giro del mondo: si giocava la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina il 3 maggio 2014, 4 anni fa, e poco prima, all'esterno dello stadio Olimpico, Ciro Esposito fu ferito mortalmente da Daniele De Santis. Così Giuseppe De Tommaso, conosciuto come Genny 'a Carogna, conquistò la ribalta nazionale (e non solo) perché pretese e ottenne di parlare con i calciatori del Napoli.



Nel frattempo l'ormai ex capo ultrà azzurro è finito più volte nei guai, subendo arresti e condanne: l'ultima richiesta del pm Francesco De Falco è di quelle pesanti. 20 anni di reclusione. Secondo la Procura di Napoli, Genny 'a Carogna non era un semplice soldato della camorra, ma il capo di un cartello di narcos dedito allo spaccio internazionale di droga tra Olanda, Spagna, Italia e Sudamerica. Un capo che "dettava ordini, assoldava eserciti, spostava uomini e milioni di euro".