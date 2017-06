Napoli, Gabbiadini: "Sono sereno, se soffrissi la pressione non giocherei qui"

"Vivo serenamente, se soffrissi la pressione non giocherei nel Napoli". Manolo Gabbiadini mostra grande carattere in un momento non semplice per la compagine azzurra e per lui, nonostante la rete realizzata su rigore contro il Besiktas in Champions League. Dopo l'infortunio di Milik gli occhi di tutti sono infatti puntati sull'ex attaccante della Sampdoria, chiamato a non far rimpiangere il giocatore polacco, impresa complicata: "Gli faccio un grosso in bocca al lupo. Comunque i numeri sono dalla mia parte perchè ho fatto parecchi gol in rapporto ai minuti giocati. Anche se ho trovato poco spazio negli ultimi tempi sono orgoglioso di indossare la maglia del Napoli".



La punta a Total Italian Football ricorda anche il clima a Napoli lo scorso anno in seguito alla squalifica di Higuain: "Quando uscivo e andavo in centro con la mia famiglia la gente forse mi faceva sentire troppo importante. Quei momenti li ho vissuti un po' stranamente, però i miei compagni mi hanno aiutato e ho trovato tre gol in tre partite".



Infine Gabbiadini ringrazia due allenatori incrociati nel corso della sua carriera: "Senza Ciro Ferrara non sarei qui. Quando giocavo poco in serie b o in A con l'Atalanta, lui mi ha sempre chiamato in Under 21 e mi ha sempre schierato titolare. Poi dico grazie a Mihajlovic, mi ha fatto esplodere alla Sampdoria: è una persona onesta, che dice le cose in faccia e io riesco a dare il meglio di me quando c'è questo tipo di rapporto".