Napoli, Gabbiadini si scusa ma starà fermo due turni

Manolo Gabbiadini chiede scusa. A mente fredda, l'attaccante del Napoli, dopo l'espulsione contro il Crotone, si è scusato negli spogliatoi con i compagni: "Temevo che Ferrari potesse farmi male con quell'intervento. Mi dispiace, ho perso la testa" le parole riportare dal Mattino. Una scelta che la società ha apprezzato ma che non lo priverà, probabilmente, di una multa come da regolamento interno.



Ora Maurizio Sarri dovrà inventarsi un nuovo attacco almeno per le prossime due giornate visto che Gabbiadini è stato fermato due turni dal Giudice Spotivo. Ma, almeno a parole, il tecnico azzurro lo ha difeso: "Si parla troppo di lui quando avrebbe bisogno di tranquillità".

L'AGENTE: "PRIMA ESPULSIONE, NON FACCIAMONE UN CASO"

L'agente di Gabbiadini, Silvio Pagliari, ha parlato a Radio Kiss Kiss del gesto del suo assistito: "Sicuramente l’errore c’è stato, ha reagito ed ha sbagliato. Per Manolo è stata la prima espulsione in 153 partite, non facciamone un caso perché queste cose accadono ogni domenica. Il ragazzo ha sbagliato e lo ha ammesso, adesso si riparte. I numeri parlano a suo favore".