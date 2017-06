Napoli, Gabbiadini saluta tutti ma "dimentica" Sarri

L'avventura di Gabbiadini con la maglia del Napoli è finita, Manolo si trasferisce in Premier al Southampton per 17 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili, ma prima di lasciare l'Italia si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

In un messaggio postato sui social, l'attaccante ha voluto ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che lo hanno accompagnato durante i due anni in Campania, ma si è "dimenticato" Maurizio Sarri e poi ha mandato un messaggio diretto ai critici: "A chi mi ha etichettato come un calciatore con poca personalità e carisma rispondo con i numeri" ha scritto Gabbiadini. Ecco il testo completo.