Napoli, fiocco rosa in casa Hamsik: è nata la piccola Melissa

Marek Hamsik sta vivendo una stagione fantastica: il Napoli gioca un calcio spumeggiante, che gli ha permesso di qualificarsi agli ottavi di Champions League, e il suo bottino personale recita 7 gol in 23 presenze, per un totale di 105 reti in azzurro. A rendere ancora più bello questo momento, è stata la nascita della terzogenita Mellissa. Ecco il comunicato del club partenopeo per celebrare la nuova arrivata:



Fiocco rosa in casa azzurra. Hamsik è ancora papà. È nata Melissa la terza figlia del Capitano del Napoli.



Marek ha già due figli maschi "napoletani": Christian e Lucas, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012.



Ad Hamsik e alla signora Martina vanno gli auguri della SSC Napoli.



Una giornata di festa per il gruppo azzurro, anche per il concomitante compleanno di Jorginho.