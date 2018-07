Napoli, Fabian Ruiz ha svolto le visite mediche. Nessun problema grave per Ghoulam

Fabian Ruiz è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista 22enne del Betis Siviglia, è sbarcato a Roma e a Villa Stuart si è sottoposto alle visite mediche. Mercoledì il calciatore sarà negli uffici della Filmauro per firmare il contratto che lo legherà agli azzurri per i prossimi cinque anni. Guadagnerà 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il contratto non prevede alcuna clausola di rescissione. Il Napoli versa nelle casse della società spagnola l'intera cifra di 30 milioni, in questo caso l'ammontare della clausola.



Poco prima che a Villa Stuart arrivasse lo spagnolo, si era presentato nello studio del prof. Pierpaolo Mariani, proveniente dagli Stati Uniti, anche Faouzi Ghoulam. L'algerino nei giorni scorsi, mentre era in vacanza, aveva verificato un gonfiore al ginocchio operato due volte nel corso della passata stagione agonistica, in un occasione di un primo intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio e in un secondo momento per ridurre la frattura della rotula allo stesso arto.



La visita ha evidenziato che non ci sono problemi gravi e il calciatore algerino ha lasciato la casa di cura piuttosto rinfrancato. Domani il prof. Mariani lo sottoporrà ad un intervento già previsto per la rimozione del filo (il cosidetto 'cerchiaggio metallico') applicato in occasione del primo intervento chirurgico. ''Sta benissimo'' ha commentato a fine visita un componente dell'ufficio stampa della società azzurra.