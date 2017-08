Napoli-Espanyol 2-0, gol di Mertens e Albiol

Maurizio Sarri troverà soprattutto due motivi per sorridere dopo Napoli-Espanyol e non sono i gol di Mertens e Albiol che hanno consentito agli azzurri di vincere 2-0 al San Paolo l'ultima amichevole prima del playoff Champions col Nizza. A meno di una settimana dall'esordio ufficiale nella stagione, gli aspetti migliori sono la porta rimasta finalmente inviolata e il modo in cui sono arrivate le reti, entrambe su calcio piazzato. Per una squadra che si è sempre presa gli applausi per il gioco, non si tratta di dettagli.



Il Napoli ha giocato su ritmi meno alti di quanto sia abituata a fare, ma è pur sempre calcio d'agosto: non ha mai rinunciato ad avere l'iniziativa, però, e l'Espanyol è stato continuamente in balia dell'avversario. Rispetto al Bournemouth, gli azzurri non rischiano praticamente mai in difesa, né pagano l'assenza di Hysaj, al quale Sarri preferisce Maggio nell'undici titolare: le occasioni arrivano nella seconda parte del primo tempo, Insigne ne spreca due colossali, poi calcia per due volte (una su punizione) ben oltre la traversa. Fa decisamente meglio Mertens che sempre su punizione piazza la palla all'incrocio.



Nella ripresa il Napoli sembra più sicuro di sé, nonostante i tanti cambi soprattutto nella seconda parte: il gol arriva sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Callejon, con Albiol indisturbato che colpisce di testa e insacca. Poi sale in cattedra Ounas, che come in altre circostanze si dimostra una possibile preziosissima alternativa. Meno disciplinato di Callejon, ma decisamente più bravo nell'uno contro uno.