Napoli, escluse lesioni per Insigne: confermato l'affaticamento muscolare

Lorenzo Insigne resta in forte dubbio per il big match contro l'Inter in programma sabato sera al San Paolo. L'attaccante del Napoli, uscito a scopo precauzionale con il Manchester City in Champions, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti medici strumentali.



Gli esami, come riferisce il sito ufficiale del club campano, "hanno escluso lesioni nella zona interessata (adduttore destro ndr) e confermato l'affaticamento muscolare diagnosticato negli spogliatoi dell'Etihad Stadium".



Il giocatore svolgerà oggi terapie a Castel Volturno e nella giornata di venerdì le sue condizioni verranno ulteriomente valutate. Con ogni probabilità Sarri sta già valutando le alternative (Ounas e Zielinski su tutte) perché l'impiego di Insigne potrebbe essere molto rischioso.