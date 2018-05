Napoli, effetto Ancelotti: crolla la quota scudetto

L'ingaggio di Carlo Ancelotti non ha scatenato solo i tifosi del Napoli ma anche chi ci lavora con il calcio: i bookmaker, che nella giornata di ieri fino a poco prima dell'annuncio avevano fatto gradualmente scendere la quota per l'approdo dell'allenatore di Reggiolo sulla panchina azzurra fino all'1,50, rivedono le chance scudetto. La Juventus rimane davanti a tutti, favoritissima e quotata a 1,80, ma il Napoli passa in meno di 24 ore dal precedente 6,00 al 4,00: un crollo dell'oltre 30%. Poi Roma e Inter a parimerito (8), Milan a 15 e Lazio a 50.



E lo stesso Ancelotti si dichiara ambizioso al suo sito ufficiale: "Grande sfida per riportare il Napoli allo scudetto e al ruolo da protagonista in Champions League. Lavoreremo duro e con la massima professionalità per raggiungere gli obiettivi che tutti sogniamo. Mi auguro di vivere tanti bei momenti insieme". Poi, un retroscena: Ancelotti - si legge sempre sul sito - ha "valutato numerose offerte da parte di club europei e asiatici, oltre a quella della FIGC (quindi per la Nazionale, ndr)" ma poi ha optato per il Napoli, a testimonianza della sua fiducia nel progetto.