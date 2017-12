Napoli, Edoardo De Laurentiis: "Peccato se Higuain non gioca, volevo fargli 4 gol..."

"L'assenza di Higuain mi rincuora? No, era meglio affrontarlo sul campo. Per dargli quattro gol". Il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, a margine del Forum #EqualGame, nel liceo Agnesi a Milano, infiamma la sfida scudetto contro la Juventus in programma venerdì sera al San Paolo.



Il Pipita, operato ieri per una frattura alla mano sinistra, in realtà sta cercando di recuperare per il big match e anche le parole di Marotta fanno sperare i tifosi bianconeri.



Al di là della presenza o meno del centravanti argentino, l'intervento 'a gamba tesa' di De Laurentiis jr testimonia come il rapporto tra la società campana e l'attaccante non si sia ancora ricucito dopo il passaggio alla Juventus nell'estate del 2016.