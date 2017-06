Napoli e Lazio, biglietti scontati ai tifosi cinesi

In Cina festeggiano l'Anno del Gallo, ma Belotti non c'entra niente, né ovviamente Danilo Gallinari. C'entrano, piuttosto, Napoli e Lazio che in occasione del Capodanno cinese hanno voluto intraprendere iniziative speciali, tra le quali biglietti scontati per i tifosi cinesi. "Il Napoli guarda con grande interesse all'Asia e in particolare alla Cina per lo sviluppo del brand - ha spiegato Aurelio De Lairentiis. Sono convinto che il calcio in Cina abbia un futuro importante e spero che il Napoli possa contribuire al suo successo. Anche da parte mia Buon Anno del Gallo ai tifosi cinesi".



Così - si legge sul sito - "dopo l’apertura dei canali social media Weibo e WeChat, il Napoli intensifica le attività di espansione e crescita sulla Cina: durante la partita Napoli-Palermo, la squadra indosserà una special limited edition della maglia gara con un patch dedicato all’Anno del Gallo. Prima della gara, i bambini che accompagneranno in campo con i giocatori indosseranno una t-shirt rossa dedicata all’evento. Speciali messaggi di auguri compariranno sui LED a bordo campo durante la serata. Inoltre, il Napoli ha dedicato una tariffa speciale – con uno sconto del 50% - ai tifosi cinesi in Italia, che vorranno seguire la gara al San Paolo domenica sera. La speciale maglia indossata per la gara con il Palermo e autografata da tutti i giocatori sarà messa all’asta per raccogliere fondi a sostegno della crescita del calcio sul territorio cinese".



Iniziativa speciale anche per Lazio-Chievo: "Il mercato cinese è una realtà importante con il quale manteniamo delle relazioni - ha spiegto il responsabile marketing Canigiani -. La Lazio, visto anche le due finali di Supercoppa che abbiamo giocato in Cina, ha una relazione molto stretta che abbiamo portato avanti anche in questi anni. Così abbiamo creato una promozione speciale in cui dedicheremo loro un settore dell’Olimpico ad un prezzo simbolico di 5 euro".