Napoli, distrazione muscolare per Chiriches: è emergenza

Vlad Chiriches ha subito una distrazione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il difensore rumeno del Napoli aveva avvertito un fastidio muscolare nel prepartita contro la Lazio ed era rimasto fuori dal match. Oggi Chiriches si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato l'infortunio muscolare. Il difensore salterà sicuramente l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Lipsia, nei prossimi giorni il Napoli valuterà i tempi di recupero, ma si teme circa un mese di stop.

Una brutta tegola per gli azzurri in un reparto già corto e che di recente ha nuovamente perso Ghoulam, un ko che mette nei guai Maurizio Sarri, che per affrontare al meglio la corsa scudetto contro la Juventus contava di affrontare le gare europee facendo parecchio turnover. Tanti i cambi che si prospettano nella sfida contro i tedeschi di giovedì, a cominciare dall'attacco dove il tecnico toscano è pronto a schierare un tridente tutto nuovo, con Callejon centravanti e la coppia Insigne-Ounas sugli esterni.

Fantasia al potere per mettere in crisi la difesa del Lipsia che non appare proprio blindata: in 22 gare di Bundesliga i tedeschi, sebbene siano secondi, hanno preso 29 gol. Callejon ha già mostrato di saper agire da "falso nueve" ai tempi di Benitez e ha giocato centrale anche nelle due gare di Coppa Italia di questa stagione. Sarri prepara turnover anche negli altri reparti, in particolare a centrocampo con Hamsik che starà a riposo dopo essere uscito dalla gara con la Lazio con un mal di schiena che comunque non preoccupa, come ha spiegato il suo agente Juraj Venglos: "Il suo non dovrebbe essere un problema serio, recupererà in fretta".

Marek si preparerà al ritorno in campo in campionato, lasciando spazio a Zielinski, che ha incantato contro la Lazio e vuole confermarsi anche in Europa. Ma cambi forzati ci saranno anche in difesa visto che Chiriches ha rimediato una distrazione al bicipite femorale sinistro e sarà out e Albiol ha fatto anche oggi allenamento differenziato: gli unici centrali completamente a disposizione sono Koulibaly e Tonelli. L'idea di tornare sul mercato svincolati (si è parlato di Paletta e Siqueira) sembra sempre più di moda.