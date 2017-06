Napoli, Diawara si presenta ai tifosi: "Ho scelto il 42 in onore di Yaya Touré"

In pochi giorni è entrato nelle grazie dei tifosi del Napoli conquistandosi la maglia da titolare: Amadou Diawara vola sulle ali dell'entusiasmo dopo l'esordio in Champions League e i primi 90' in campionato con la magli azzurra. Il centrocampista guineano classe '97 sa bene, però, che, per confermarsi ad alti livelli, dovrà mantenere i piedi saldamente a terra. "Sono felice per la vittoria di domenica, mi dispiaceva che la squadra perdesse anche quando stavo in panchina. Voglio sempre che questa squadra vinca, questo è il mio obiettivo. Sicuramente esordire al San Paolo è sempre emozionante. Jorginho? Lui è un grandissimo giocatore - ha dichiarato a Radio Kiss Kiss - io sono giovane e mi metto a disposizione del tecnico. Ogni volta che il mister vuole io ci sono per aiutare la squadra e la società, io sono a disposizione. Ci sono tanti giocatori bravi qui".



L'ex Bologna è ritornato poi sull'espulsione di Gabbiadini: "Stiamo lavorando bene, ci sono altri giocatori che possono giocare come prima punta. Sarà il mister a decidere chi giocherà. Dopo la sfida Manolo ci ha chiesto scusa a tutti sul nostro gruppo, noi gli abbiamo risposto che non dobbiamo mai mollare e dobbiamo restare tutti uniti. Futuro? In questo momento sono in una grandissima squadra, il sogno è di vincere qualcosa con questa maglia. L'obiettivo è di arrivare sempre più in alto". Sulla scelta del numero 42: "È la maglia che indossa il mio idolo: Yaya Touré". Infine, un commento molto divertente sulle tradizioni napoletane: "Sto impazzendo per la pasta e la pizza napoletana. Se ho imparato qualche parola in dialetto? Sì qualcuna, come chitestramuort".