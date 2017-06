Napoli, De Magistris: "Il San Paolo? Senza il Comune sarebbe chiuso"

Intervenendo a Radio Kiss Kiss Napoli, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha parlato dei lavori di ristrutturazione del San Paolo, che partiranno il prossimo dicembre: "Non possiamo più aspettare - ha detto il primo cittadino - lo stadio è in difficoltà quindi il Comune ha fatto un atto di grande generosità. Non c'è conflitto, c'è un dialogo con la società che fa le sue riflessioni. Non ha voluto uno stadio nuovo da un'altra parte, ci sono stati momenti difficili, ma lunedì faremo una conferenza stampa per annunciare il programma dei lavori al San Paolo".

"E' un sacrificio che ci carichiamo - continua De Magistris - Vi assicuro che progressivamente saranno lavori importanti. Posso dire che a dicembre inizieranno i lavori, modulati in base all'esigenza del campionato, ma la parte significativa si farà in estate. Non saranno lavori brevi perché non sono piccole rifiniture, ma faremo gli spogliatoi, la tribuna stampa, i bagni, i seggiolini, le aree esterne e non solo. Se poi la proposta di Aurelio De Laurentiis non andrà avanti siamo pronti alla seconda fase, togliere l'ingabbiatura per farne uno stadio più nuovo. Poi l'impianto è anche tra quelli che ospiteranno le Universiadi, che finanzieranno tanti lavori".

"In caso di nostra assenza - ha concluso il sindaco di Napoli - il rischio era di una chiusura dello stadio. Non avrebbe giocato neanche la Champions. Non a caso interverremo per l'impianto anti-incendio. Noi non abbiamo 100 milioni di euro per fare lo stadio, ma ci siamo fatti carico del sentimento del popolo", le parole riportate da Tuttonapoli.net.