Napoli, De Laurentiis: "Vorrei uno stadio da 20 mila posti, come un circolo"

''Facciamo uno stadio da 20 mila posti, come un teatro, con le poltrone in pelle...umana? Che ne dite?''. Aurelio De Laurentiis si trattiene con un gruppo di tifosi all'aeroporto, prima di partire per Madrid e, tra il serio ed il faceto, lancia un'idea che è poi anche un suo vecchio pallino. ''Non sono pochi ventimila posti - spiega il numero 1 del Napoli - io farei lo stadio come se fosse un club, con un'iscrizione, come ad un circolo del tennis, dove se ti iscrivi, vogliono sapere chi sei, che fai''.



"Poi di questi ventimila posti - aggiunge il presidente azzurro - ne regaliamo cinquemila ai meno abbienti, che però hanno studiato, vanno bene a scuola, fanno l'università''. Poche le parole riservate alla partita del Bernabeu: ''Spero di andare avanti in Champions e di andare oltre Madrid''.