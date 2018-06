Napoli, De Laurentiis: "Verdi è fatta, Jorginho bloccato"

Nei primi giorni del calciomercato 2018 è stato il protagonista assoluto. Prima il colpo di scena dell'ingaggio lampo di Carlo Ancelotti, poi le resistenze sulla clausola di Sarri e ora Simone Verdi: Aurelio De Laurentiis è scatenato e lo dimostra anche nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport. Si parte proprio dall'esterno del Bologna, con cui gli azzurri hanno trovato l'accordo sulla base di 25 milioni: "Giuntoli ha fatto tutto ieri sera con Branchini, giusto Chiavelli? (Amministratore delegato del Napoli, ndr)". Risposta affermativa.

Ma sicuramente AdL non si fermerà qui: "I nostri obiettivi sono un portiere, un terzino, un centrocampista e un esterno d'attacco. Jorginho? Per lui ho rifiutato un'offerta 45 milioni più 5 di bonus del City, se Hamsik vorrà andare in Cina non lo fermeremo. Ma quanto gli daranno? Dal 10 al 31 luglio Carlo (Ancelotti, ndr) potrà valutare l'intera rosa e prenderà delle decisioni, il 4 agosto saremo a Dublino col Liverpool e vedremo il suo primo Napoli. Pensa che a oggi là davanti abbiamo Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Ounas, Ciciretti, Inglese, il giovane Vinicius e Younes che è stato convocato per il ritiro".

A proposito di Ancelotti, AdL assicura che l'ex tecnico del Bayern non rivoluzionerà la rosa: "Carlo è la chiave d'accesso all'internazionalizzazione del Napoli. Lui vuole conservare l'80% dell'organico attuale, lo considera di ottimo livello. Il centro di Castelvolturno? Sarà ristrutturazione totale - promette il presidente - la seguirò personalmente, ho fatto la lista della spesa ed entro due mesi avremo un centro finalmente all'altezza".

"Sarri pensava solo alla sua immagine"

Chiuso il capitolo mercato, il presidente spiega l'addio a Maurizio Sarri: "Non è vero che non ci prendevamo, io sono sempre stato molto educato con lui, l'ho sempre supportato. Ma a un certo punto se tu hai un contratto con me per altri due anni e cominci a seminare pubblicamente dei dubbi, dubbi del tipo 'non so se rimango', 'non so se la società ce la farà a trattenere i migliori', 'nella vita meglio finire quando le storie sono belle', invii dei chiari segnali di insofferenza e sfiducia, disattendi i tuoi obblighi contrattuali e mi procuri dei possibili danni. Non ragioni più da società, pensi solo alla tua immagine. Prigioniero? Se si presenterà qualcuno a trattare sarò ragionevolissimo. Non sono un tipo vendicativo e, lo ripeto, Sarri avrà sempre il mio grazie"