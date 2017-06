Napoli, De Laurentiis si gode Mertens: "Ha fatto 10 gol, come Higuain..."

"Abbiamo chiuso bene e ora non potete più parlare di falso nueve". Così Aurelio De Laurentiis ha salutato in sala stampa i giornalisti facendo gli auguri di Natale al termine della vittoria del Napoli sul Torino. Il presidente azzurro, molto soddisfatto, ha però confermato tra le righe il probabile arrivo di Pavoletti, quando un cronista gli ha chiesto se con l'esplosione di Mertens al Napoli serva un altro "nueve".



"Come, non serve?", ha risposto De Laurentiis. Prima di lasciare la sala stampa, il numero 1 del Napoli ha poi punzecchiato Higuain chiedendo ai giornalisti, riferendosi a Mertens: "Allora ha fatto dieci gol. Come Higuain?".