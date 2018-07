Napoli, De Laurentiis sfida la Juventus: "Con Ronaldo più sale e pepe"

Aurelio de Laurentiis, dando un taglio netto alla gestione Sarri per chiamare Carlo Ancelotti, ha dimostrato di voler rilanciare con più forza la sfida scudetto alla Juventus con un progetto Napoli più ambizioso. I bianconeri hanno risposto in modo ancora più fragoroso con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ma il presidente azzurro non getta certo la spugna e su Twitter saluta il portoghese e menziona solo indirettamente i rivali: "Più sale e più pepe". Come a dire: il campionato sarà ancora una faccenda tra di noi.

Welcome @Cristiano ! Più sale e più pepe #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 11 luglio 2018