Napoli, De Laurentiis: "Scudetto? Ci mettono pressione. Ma prima o poi lo vinceremo"

"Chi ci pronostica campioni d’Italia vuole metterci pressione, ma tanto prima o poi vinceremo lo scudetto, ovviamente sarebbe meglio prima". Aurelio De Laurentiis, a Monaco insieme al suo Napoli per l'Audi Cup, suona la carica. Le sfide contro Atletico Madrid e una tra Liverpool e Bayern Monaco serviranno a mettere "benzina in vista della Champions" (il sorteggio dei payoff è in programma il 4 agosto in diretta tv esclusiva su Premium Sport).



A Radio Kiss, proprio in vista del match contro i Colchoneros, il presidente azzurro 'coccola' poi Sarri: "Cholismo e Sarrismo? Io preferisco la filosofia di Sarri, il suo gioco propositivo".