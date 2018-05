Napoli, De Laurentiis: "Sarri? Tempo scaduto. Scudetto vero è nostro"

"Se Sarri resta? Dovete chiederlo a lui, a me non ha mai voluto rispondere, ha sempre demandato al sui agente Pellegrini. L'ho chiesto a Pellegrini e lui mi ha risposto Boh! Per me la data non c'è più, è tempo scaduto". Sono le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a Radio Kiss Kiss dopo la sfida col Crotone.



"A un certo punto - aggiunge il patron azzurro - l'abbiamo affrontato questo problema, in tutti i modi, poi io mi devo prendere la responsabilità, dobbiamo andare avanti. Non è detto vada via, c'è una clausola vediamo cosa accadrà".



Adl non manca poi di lanciare altre bordate sull'esito della corsa tricolore: "91 punti, 91 punti, contro forse 90, ma forse anche meno, penso si possa anche dire che lo Scudetto, quello vero, ce lo siamo meritato, quello finto magari ce lo daranno l’anno prossimo". Del resto in zona mista era stato chiaro già in precedenza: "Contento? Contentissimo. Cosa devo fare di più? Devo andare a rubare?".