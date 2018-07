Napoli, De Laurentiis: "Sarri maleducato, basta limiti sugli extracomunitari"

Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Maurizio Sarri e non sono parole di cortesia: "Sono una persona perbene, fino all'ultimo ho cercato di capire quali fossero le sue intenzioni. Non mi ha dato udienza, anche in maniera maleducata, allora ho subito ripiegato su Ancelotti".



Il presidente del Napoli affonda anche su Lotito e la Figc: "Abbiamo una limitazione da coatti cerebrali, solo un coatto ha potuto far passare questa norma in Federcalcio, ma poiché la Federcalcio è stata commissariata, il coattismo era vigente, un germe non latente ma che ormai divagava imperando ovunque. Secondo il credo lotitiano così si tutelano le nostre nazionali. Poi lui e Tavecchio hanno scelto come ct un allenatore (Ventura, ndr), che rispetto come uomo, ma che io ho cacciato dopo due mesi in serie C. In Portogallo non hanno limitazioni sugli extracomunitari e hanno vinto l'Europeo. Idem in Belgio e sono stata la più bella realtà al Mondiale".



Il problema è relativo al messicano Guillermo Ochoa: il Napoli vorrebbe tesserarlo come terzo portiere ma, essendo extracomunitario, chiuderebbe l'ultima casella per questo calciomercato e chiuderebbe anche la porta ad Arias, pure lui privo di status comunitario.