Napoli, De Laurentiis: "Sarà ancora più bello battere la Juventus con Ronaldo"

Aurelio De Laurentiis torna a parlare di Karim Benzema, cercando di abbassare i toni. Il presidente del Napoli lo aveva definito "vecchio" trovando la risposta piccata dell'attaccante ("Un folle"), questa volta chiarisce il concetto: "Mi dispiace che Benzema si sia arrabbaito, non volevo mancargli di rispetto. Non è un calciatore che oggi fa per noi, magari qualche anno fa lo avremmo preso, così come Di Maria. Purtroppo aveva altri pensieri per la testa" le parole a Sky Sport.



De Laurentiis ha confermato anche la possibilità di acquistare Cristiano Ronaldo prima della Juventus: "Come non prendere in considerazione l'ipotesi? Mi piacerebbe averlo sempre, è una forza della natura. Agli Europei 2016 mi aveva colpito, dalla panchina incitava i compagni più del ct". Ma il piano azzurro non ha convinto Jorge Mendes: "Non potevo mettere in crisi i conti. Se avessi convinto il Real Madrid a darcelo per una cifra congrua avreo tenuto i primi 250 milioni di fatturato per il Napoli, lasciando al giocatore i successivi 100. Perché se con CR7 non fai almeno 350 milioni di fatturato non ha senso prenderlo".



Ma il presidente non vede chiusa la corsa scudetto: "È ancora più intrigante, pensate che bello battere la Juventus di Ronaldo, qualcuno ci risucirà. Agnelli è stato bravo a prendere il portoghese perché sarebbe stato difficile stimolare i tifosi andando avanti con Allegri e con la stessa squadra. Questa è stata una grande trovata, è stato davvero bravo".



Infine, una critica al suo ex allenatore: "Non mi è piaciuto che Sarri abbia detto che abbiamo sbagliato entrambi, non penso di averlo fatto. Poi ha cercato di smontarmi la squadra portandosi i giocatori al Chelsea, ho dovuto fare la voce grossa con i suoi avvocati. Ha preso Jorginho solo perché ho avuto il via libera di Ancelotti, a cui piace Diawara e schiererà Hamsik più arretrato".