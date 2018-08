Napoli, De Laurentiis: "San Paolo cesso da 8 anni"

Il comune di Napoli, tramite il capo di gabinetto Attilio Auricchio, ha assicurato che il San Paolo sarà pronto per il 25 agosto, data della gara contro il Milan: una mossa per tranquillizzare Aurelio De Laurentiis che due giorni fa, visitando lo stadio, si era arrabbiato osservando le condizioni dell'impianto, dove sono aperti i cantieri per le Universiadi.



Oggi il patron azzurro è tornato a tuonare: "Sono abituato alle bugie di Auricchio, un anno fa aveva detto di avere 25 milioni di euro per i lavori pur sapendo del dissesto finanziario del comune: ma quale credito sportivo finanzia un comune in dissesto? Ho dovuto convincere io il presidente della regione De Luca a dare i soldi per completare le opere. Auricchio alla fine ci consegnerà lo stadio ma in quali condizioni? Mi deve spiegare perché da 8 anni il San Paolo è un cesso sempre più cesso".



De Laurentiis ha anche parlato dell'amichevole di stasera contro il Liverpool (alle 19 in pay per view su Premium Sport 2) a Dubalino: "Ci sarà il tutto esaurito, straordinario per un'amichevole anche se mette di fronte il Napoli e una finalista di Champions. Abbiamo organizzato in modo esemplare, sarà un bel test in vista della Lazio".