Napoli, De Laurentiis: "Sabaly e Ochoa in arrivo? Vero"

Un altro attacco alla Lega e qualche notizia di mercato: solito scatenato Aurelio De Laurentiis. "In Lega si era detto, ma fanno orecchie da mercante - spiega il presidente del Napoli a Radio Kiss Kiss tornando sul calendario - Roma, Inter, Juve e Napoli non avrebbero dovuto affrontarsi alla vigilia di un turno di Champions e invece non se n'è tenuto conto. È la dimostrazione che la Lega ha fatto il suo tempo per organizzare queste cose".



"Visto che la Lega non è capace, organizziamo uno spettacolo di 20-30 minuti, quello di ieri sera è stato di una noia mortale, a meno che uno non metta 10 bellissime ragazze. Hanno fatto fare la comparsa a Mancini. Un a.d. in Lega? Siamo già stati fortunati a trovare uno bravo come Micciché, che capisce al volo i problemi, ma ha trovato un disastro, una palude piena di malaria".



"Sabaly e Ochoa in arrivo? Vero, ho già detto del problema extracomunitari e se dobbiamo proteggere la porta con un terzo portiere di livello come Ochoa, dobbiamo mollare Arias e andare su Sabaly che ha il vantaggio di giocare a destra e a sinistra rispetto ad Arias. Zielinski al Bayern? Secco no, ma non è che Rummenigge mi ha chiamato". C'è un giallo, però, su Sabaly, perché sembra che le visite programmate siano state annullate.



De Laurentiis ha poi parlato della contestazione dei tifosi della Curva A: "La libertà di espressione va garantita: viva la Curva A e viva la Curva B: continuino a contestare. Ad Hamsik faccio gli auguri di compleanno: ha dato e ricevuto tanto, ma quello che ci piace di lui è la fedeltà. È stato invitato tante volte a seguire Allegri, prima al Milan e poi alla Juve, ma lui è rimasto fedele"