Napoli, De Laurentiis: "Ronaldo flop? Mai detto. Ci piacciono Malcuit e Rodrigo"

Aurelio De Laurentiis fornisce importanti indicazioni sul mercato del Napoli durante l'appuntamento 'vero o falso' su Radio Kiss Kiss. A tenere banco è il capitolo terzino: "Darmian chiede 5 anni di contratto? Potrebbe essere vero o falso. Sono io che chiedo sempre cinque anni per tutti i calciatori che acquisto. Malcuit (laterale del Lille ndr) è un profilo molto interessante che stiamo seguendo da tempo. Mario Fernandes del Cska? Non conosco questa trattativa di Giuntoli. Ci sono sei nomi che stiamo considerando" spiega il presidente azzurro.



Difficile arrivare a Laxalt: "Preziosi è una bottega molto cara in uscita. È sempre complicato parlare con lui, non avendo il fatturato per portare i conti in equilibrio deve fare operazioni in entrata a basso costo ed in uscita ad alto costo”.



Il numero uno dei campani ammette che Rodrigo (attaccante 27enne del Valencia) lo intriga e precisa il suo pensiero sull'acquisto di Cristiano Ronaldo: "Qualcuno ha distorto le mie parole, non ho mai detto che Ronaldo fosse un flop. Ho sottolineato che questa è stata una grande operazione di Agnelli. Mi sono solo permesso di dire se la resa calcistica sarà pari alla resa commerciale. C’è un'età che avanza, anche Ibrahimovic sembrava uno che poteva giocare fino a 40 anni invece ha avuto un incidente ed è andato a giocare in America".