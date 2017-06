Napoli, De Laurentiis: "Rimpianti scudetto? Parlano gli striscioni"

"Rimpianti scudetto? Ci sono degli striscioni che parlano in maniera più chiara di me". Aurelio De Laurentiis prova a usare anche lui l'ironia, come ha fatto il San Paolo: a Napoli, nel momento in cui Insigne ha subito il fallo da rigore durante la sfida col Crotone, è stato esposto lo striscione "rigore per la Juve" con chiaro riferimento al penalty a favore fischiato ai bianconeri al 95' nella sfida contro il Milan. Il patron, senza riferimenti espliciti, ha evidentemente fatto capire la propria posizione.



De Laurentiis è tornato anche sull'eliminazione dalla Champions: "Quando uno gioca dopo 30 anni contro i Campioni del mondo - ha detto a Napoli Magazine - c'è anche un 'giacomo-giacomo' che ti può giocare psicologicamente non solo nelle gambe, ma nel cervello. Sarebbe un atto di superbia dire 'possiamo battere il Real Madrid'. Potremo batterlo quando riusciremo ad emergere con la fisicità dovuta e con dei colpi di testa per poter segnare. Certo, non siamo stati fortunati, però dare sempre anche troppa fiducia alla dea bendata, delle volte può giocare dei brutti scherzi. E' inutile illudersi. La squadra è stata costruita 12 anni fa, da 7 anni è in Europa, quindi io credo che si sia fatto un grande lavoro".